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Общество29 июля 2021 11:43

Пропавшую школьницу из Екатеринбурга нашли в Челябинске

Полиция и волонтеры сутки разыскивали 14-летнюю девочку
Елена КОЛЧИНА
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Девочка вместе с подругой доехала до Челябинска автостопом. Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Девочка вместе с подругой доехала до Челябинска автостопом. Фото: поисковый отряд "Прорыв"

14-летнюю жительницу Екатеринбурга удалось отыскать в Челябинске. 27 июля девочка ушла из дома и пропала. К поискам подключились полицейские и добровольцы.

Через день после исчезновения девочку заметили в Челябинске. Как сообщает «КП-Екатеринбург», школьница вместе с подругой уехала в соседний регион автостопом.

Беглянку вернули домой и передали родственникам.

— Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено, — сообщили в полиции.

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