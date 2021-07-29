Пропавшую школьницу из Екатеринбурга нашли в Челябинске

Девочка вместе с подругой доехала до Челябинска автостопом. Фото: поисковый отряд "Прорыв"
14-летнюю жительницу Екатеринбурга удалось отыскать в Челябинске. 27 июля девочка ушла из дома и пропала. К поискам подключились полицейские и добровольцы.
Через день после исчезновения девочку заметили в Челябинске. Как сообщает «КП-Екатеринбург», школьница вместе с подругой уехала в соседний регион автостопом.
Беглянку вернули домой и передали родственникам.
— Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено, — сообщили в полиции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».
Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.
Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».
Почта: kpchel@phkp.ru