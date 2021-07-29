Пропавшую школьницу из Екатеринбурга нашли в Челябинске

Девочка вместе с подругой доехала до Челябинска автостопом. Фото: поисковый отряд "Прорыв"

14-летнюю жительницу Екатеринбурга удалось отыскать в Челябинске. 27 июля девочка ушла из дома и пропала. К поискам подключились полицейские и добровольцы.

Через день после исчезновения девочку заметили в Челябинске. Как сообщает «КП-Екатеринбург», школьница вместе с подругой уехала в соседний регион автостопом.

Беглянку вернули домой и передали родственникам.

— Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено, — сообщили в полиции.

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