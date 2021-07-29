Третье подряд смертельное ДТП с мусоровозом случилось в Челябинской области

За последние дни уже три человека погибли под колесами мусоровозов в Челябинской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области на этой неделе уже три человека погибли под колесами мусоровозов. Очередная авария произошла во дворе дома №14А по улице Чкалова в Магнитогорске днем 28 июля.

— 34-летний водитель, управляя автомобилем «Камаз», двигаясь по внутридворовой территории, совершил наезд на пешехода, — рассказали в полиции Магнитогорска.

Под колесами оказалась 54-летняя женщина. С места происшествия ее госпитализировали, но спасти жизнь пострадавшей врачам не удалось. В течение часа женщина скончалась в больнице.

В полиции после ДТП начали доследственную проверку.

Ранее ДТП с мусоровозами произошли в Магнитогорске и Копейске. В Магнитогорске грузовик, двигаясь задним ходом, сбил 76-летнего пенсионера. В Копейске 80-летний мужчина оказался в слепой зоне прямо перед кабиной мусоровоза, когда машина тронулась с места. Оба пожилых человека погибли.

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