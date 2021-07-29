В Челябинской области первые дома в сгоревших поселках сдадут раньше срока

В Джабыке восстанавливают дома.

В Джабыке и Запасном, которые пострадали от июльских лесных пожаров, сейчас почти нет горельника: обугленные остовы домой убраны, заложены фундаменты новых строений. До октября, напомним, погорельцам должны отстроить жилища — это поручение президента страны.

Сегодня, 29 июля, в Карталинском районе работают полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер. Они встретились с жителями Джабыка и Запасного, а потом в Новокаолиновом провели заседание оперштаба по ликвидации последствий пожаров, бушевавших с 8 по 12 июля.

Выплату в 10 тыс. руб. получили все жители поселков — около 1,4 тыс. человек. 55 погорельцев получили по 100 тыс. руб. в связи с полной утратой имущества. Заявления продолжают поступать.

Губернатор сообщил, что 22 собственника определились с восстановлением домов или покупкой нового жилья. Строятся 19 домов. Работают пять застройщиков. Площадь строений — от 60 кв. м.

— Задача: всем, кто потерял жилье, для кого это жилье единственное — восстановить его до 1 октября. 15 сентября дома начнут сдаваться, — сказал губернатор.

С остальными собственниками власти определяются по компенсации. Там, где речь идет о дачах — компенсацию начислят по принципу «метр в метр», исходя из стоимости квадратного метра в 34 тыс. 600 руб — эта та стоимость, которая позволит восстановить дачи. Возвести их могут застройщики, уже работающие в поселках.

Алексей Текслер сообщил, что в Правительство РФ отправлено письмо с просьбой о выделении помощи из резервного фонда. Но основную нагрузку по восстановлению жилья, по компенсациям берет на себя областной бюджет.

Кстати, в огне пострадало 12 215 га лесного фонда. Осеню на 10 га вокруг поселков высадят 66 тыс. саженцев сосны. Поселки обязательно благоустроят. Весной-2022 продолжится расчистка леса, лесовосстановительные работы.

По решению губернатора усиливается областная противопожарная служба. Вместе с МЧС строится несколько пожарных депо. В Карталинском районе появится пожарная охрана в селе Еленинском. Пожарное прикрытие получит и поселок Гранитный Кизильского района.

100 млн руб дополнительно будет выделено в этом году по решению главы области на материально-техническое обновление областной противопожарной службы.