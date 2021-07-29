Замминистра строительства Челябинской области оставили под стражей на два месяца

Иван Белавкин много лет проработал в минстрое. Фото: susu.ru

Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следователя постановил продлить арест первому заместителю министра Челябинской области Ивану Белавкину. В СИЗО чиновник будет находиться до 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Ивана Белавкина 3 июня задержали на рабочем месте сотрудники ФСБ. Замминистра подозревают в получении 1,1 млн рублей в качестве взятки от бизнесмена. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. По решению суда Иван Белавкин находится в СИЗО с 4 июня.

Заместителю министра строительства 49 лет. В минстрое он начал работать в 2004 году. Первым заместителем главы министерства стал в 2019 году. В его должностные обязанности входило курировать сферу ЖКХ.

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