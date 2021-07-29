Уссурийским тиграм из челябинского зоопарка подарили новые игрушки

Тигр ищет способ вонзить клыки в мяч Фото: кадр с видео

В челябинском зоопарке уссурийским тиграм подарили новые игрушки — большие пластиковые мячики. Поводом стал Международный день тигра, который отмечают 29 июля.

Матису и Лаффи, так зовут счастливых обладателей больших мячиков, надо очень постараться, чтобы порвать новые игрушки на кусочки. Однако, один из тигров все же нашел применение своим клыкам и попытался прокусить подарок.

Мячи — не единственный подарок. Помимо них полосатым мощным кошкам подарили коробку, набитую шерстью и сеном, а также говяжью ногу. Теперь редким животным будет чем занять себя вечерами.

Напомним, что ранее в зоопарке в Челябинске родились рысята. Мама двух котиков практически не покидает свое потомство и постоянно приглядывает за малышами.

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