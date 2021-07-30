1 августа «САМОЦВЕТЫ» разыграют 180 тысяч рублей

На этот раз мероприятие состоится в ТРК «Космос» на первом этаже. Начало в 14:00. Победителей определят среди участников, зарегистрировавших свои купоны с 11 июня по 31 июля. По традиции у гостей розыгрыша будет шанс выиграть дополнительные приятные подарки, ответив на вопросы о сети салонов ювелирных украшений «САМОЦВЕТЫ».

Те, кто все-таки не сможет прийти в «Космос» в назначенное время, смогут следить за розыгрышем в прямом эфире в инстаграм-аккауте @samocvety.gold.

Тем временем победителями акции «3 миллиона в добрые руки» уже стали 23 счастливчика! Все еще не присоединились к игре? Стоит поторопиться. Ведь чем больше купонов зарегистрирует участник, тем больше будет шансов на победу. Каждый купон участвует в розыгрышах до тех пор, пока не окажется выигрышным.

Напомним, чтобы испытать удачу, достаточно совершить любую покупку в салонах или интернет-магазине «САМОЦВЕТЫ» и получить купон со штрихкодом. Далее зарегистрировать его на сайте и следить за результатами.

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