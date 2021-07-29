В Челябинской области ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра до 21 м/c

Погода на Южном Урале продолжает приносить сюрпризы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Последний день рабочей недели в Челябинской области омрачится дождями, грозами и градом. При этом синоптики обещают также и сильный ветер. МЧС объявило штормовое предупреждение.

—30 июля на территории Челябинской области прогнозируются грозы, град, порывы ветра 16-21 м/с. Телефоны служб 101,112, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью, в пятницу, 30 июля, в регионе ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха составит +10, +15 °C. А днем столбик термометра поднимется до +26, +31 °C. Кроме того, в отдельных районах прогнозируются грозы, град и кратковременные дожди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru