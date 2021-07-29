Приснился вещий сон и купила билет: бухгалтер из Челябинска выиграла в лотерею автомобиль

Наталья Якупова. Фото: «Столото»

Жительница Челябинска Наталья Якупова выиграла в лотерею автомобиль стоимостью в 600 тысяч рублей. Она обменяла бонусы «Сберспасибо» на промокод и с помощью него оформила лотерейный билет на сайте «Столото». Участнице повезло в 1377-м тираже «Русского лото».

Наталья рассказывает, что до приобретения билета увидела вещий сон про выигрыш. Этот момент и стал основной причиной, по которому она и решила участвовать в лотереи. Женщина выбрала в билете числа, которые присутствовали в номерах ее дома и квартиры. И как итог: выигрыш.

— Приз решила оформить деньгами, потому что нужно строить дом. Но этих средств не хватит, чтобы закончить все работы. Поэтому планирую участвовать в лотерее и выиграть еще раз! Чтобы это случилось, нужно иметь планы, на что именно потратишь деньги, — рассказывает победительница.

Как сообщили в пресс-службе «Столото», Наталья Якупова работает главным бухгалтером. Свободное время она проводит на своем садовом участке: облагораживает территорию и занимается огородом.

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