Уволенная за откровенную фотосессию педагог из Челябинской области обратилась с жалобой в ЕСПЧ

Сейчас бывший педагог сосредоточилась на карьере поэтессы. Фото: соцсети

Прошло уже два года с тех пор, как бывший тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко была уволена со своей должности в детском центре «Максимум» в Магнитогорске. Причиной стала ее откровенная фотосессия, найденная на просторах интернета. Причем снимки, о которых идет речь, были сделаны около 20 лет назад в рамках художественного проекта.

Екатерина верит, что она сможет восстановиться в должности. По ее мнению, увольнение было незаконным — руководство центра специально искало фотографии, чтобы это сделать.

Тем не менее все российские инстанции встали на сторону детского центра. И теперь бывший педагог обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека.

— В моем случае имеет место именно нарушение прав человека и, соответственно, я подала документы в ЕСПЧ. Предварительно я прошла все судебные инстанции и все необходимые процедуры. Мои права должны быть защищены, — рассказала Екатерина.

В настоящее время бывший педагог занимается поэтической деятельностью. Ее работы публикуются как в странах Востока, так и Запада.

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