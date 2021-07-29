На безлюдной станции под Челябинском высадили двух девочек без билетов

Железная дорога недалеко от станции Ванюши. Фото: google.ru/maps

На станции Ванюши под Челябинском высадили двух девочек 11 и 16 лет из-за отсутствия у них билетов на поезд. По предварительным данным, контролер потребовала расплатиться наличными, но у детей была только банковская карта, которую женщина отказалась принимать. В итоге девочкам пришлось пешком добираться до необходимой им станции Чурилово. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

— По поручению Уральского транспортного прокурора Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц Свердловской пригородной компании по соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних при осуществлении перевозки на железнодорожном транспорте, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Поезд, о котором идет речь, шел от Шумихи до Челябинска. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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