Перевозчик опроверг, что девочек без билетов высадили из электрички на безлюдной станции под Челябинском

Железная дорога недалеко от станции Ванюши. Фото: google.ru/maps

Свердловская пригородная компания прокомментировала инцидент с высадкой подростков-безбилетников на безлюдной станции под Челябинском. Там сообщили, что сейчас по факту произошедшего ведется внутренняя проверка.

— Предварительно установлено, что две несовершеннолетние девочки совершили посадку в пригородный поезд № 6213 сообщением Шумиха – Челябинск Главный на остановочном пункте 2142 км. Необходимых наличных средств для оплаты проезда у них не было. Просьб покинуть вагон в адрес детей от сотрудников компании не поступало — контролеры продолжили проверку билетов. После станции Ванюши детей в железнодорожном составе не оказалось, — сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Перевозчик подчеркивает: высадка несовершеннолетних детей из пригородных поездов запрещена нормативными документами. В таких случаях сотрудники железнодорожного состава должны передавать детей в руки транспортной полиции.

Ранее сообщалось, что на станции Ванюши под Челябинском высадили двух девочек 11 и 16 лет из-за отсутствия у них билетов на поезд. По предварительным данным, контролер потребовала расплатиться наличными, но у детей была только банковская карта, которую женщина отказалась принимать. В итоге девочкам пришлось пешком добираться до необходимой им станции Чурилово. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

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