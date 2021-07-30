Жители Челябинской области смогут доехать до инфекционной больницы в Малой Сосновке на электричке

Расписание электрички сдвинут на две минуты Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 6 августа у жителей Челябинской области появится возможность добраться до регионального инфекционного центра в Малой Сосновке на электропоезде № 6002 «Кисегач — Челябинск». К маршруту электрички добавят минутную остановку на станции Сосновка.

Как уточнили в пресс-службе Свердловской пригородной компании, изменится расписание электрички «Кисегач — Челябинск». Она будет на 2 минуты раньше, по сравнению с прежним графиком, отправляться со станций Кисегач, Чебаркуль, Каширинский, Мисяш, 2042 км, 2047 км, Бишкиль, Тактыбай, 2060 км, Биргильда, 2068 км, 2070 км., Полетаево 1, Бутаки и Смолино.

На станцию Сосновка поезд станет прибывать в 6:32. Расписание для последующих остановок не меняется. В Челябинск электричка, как и раньше, будет приходить в 6:58.

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