На Урале выпустили комикс о кыштымском гуманоиде Алешеньке

Создатели комикса переосмыслили городскую легенду о кыштымском карлике. Иллюстрации: vk.com/metamoderncomics

Творческое объединение Metamodern Comics в Екатеринбурге издало комикс о кыштымском гуманоиде Алешеньке. Книгу Сергея Антипина и Саши Панциря «Кыштымский К=карлик» удалось напечатать благодаря добровольным пожертвованиям.

Действие 92-страничного комикса разворачивается в 1196 году. Молодой художник приезжает в Кыштым к своей девушке, но сталкивается с необъяснимыми событиями. Пожилая соседка девушки после трехдневного отсутствия возвращается со странным существом на руках. Она называет гуманоида сыночком. Молодые люди пытаются выяснить, кто такой в действительности Алешенька. Но в дело вмешиваются бандиты, милиция и таинственный незнакомец, владеющий боевыми искусствами.

Авторы рассказали что, несмотря на недостаток интереса к их творению у российских издательств, «Кыштымским карликом» заинтересовались за рубежом. Над предложением индийского издательства о печати комикса художники пока думают.

Карлик Алешенька — герой городской легенды. Мумифицированные останки некого существа были найдены в Кыштыме в 1996 году. Мумия была утрачена, сохранились лишь фантастические версии ее происхождения. Одна из самых популярных говорит, что Алешенька был инопланетянином. Из фольклора гуманоид перекочевал в искусство. Ранее кыштымский Алешенька стал героем нескольких спектаклей, поставленных в Екатеринбурге и Кургане.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru