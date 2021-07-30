«Тяжело нагнать «Феррари»: защитник челябинского «Трактора» Ник Бэйлен после тренировки сравнил себя с «Ладой»

Ник уже пятый сезон играет в Челябинске. Фото: ХК «Трактор»

Американец Ник Бэйлен после тренировки в тренажерном зале поделился впечатлениями о своем состоянии после первого этапа сборов в Челябинске. Ник понял вопрос, заданный по-русски, — как себя чувствуешь после тяжелой тренировки и оцени свое состояние? Правда, ответил на великом и могучем лишь частично, скептически оценив свои возможности и приведя оригинальное сравнение:

— Тяжело работать. Пытаюсь нагнать «Феррари». Но я всего лишь «Лада», и такого сделать не могу», — улыбнулся Ник Бэйлен.

Ник уже пятый сезон играет в «Тракторе», и очевидно, узнал и понял наши российские шуточки. Правда, его партнер, новичок черно-белых финн Теемо Пулккинен, уже третий сезон играющий в России, тут же улыбнулся, урезонив Ника словами «Не говори такого в России».

Кстати, у финского нападающего двухлетний контракт с черно-белыми (по информации различных источников в первый год его зарплата без учета бонусов и премиальных составит 60 млн рублей, во второй — 65 млн рублей).

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