В Челябинской области за день выявили 338 случаев коронавируса

Если тенденция сохранится, то количество заболевших коронавирусом в Челябинской области превысит 75 тыс. человек уже на этой неделе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в Челябинской области обновляется каждый день. За последние сутки в регионе зарегистрировали 338 новых случаев коронавируса. Днем раньше их было 335.

По данным областного министерства здравоохранения, за сутки от коронавируса умерли 16 человек.

На лечении сейчас находятся 5346 больных Covid-19.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 74 тыс. 622 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru