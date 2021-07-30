В Челябинской области за день выявили 338 случаев коронавируса

Если тенденция сохранится, то количество заболевших коронавирусом в Челябинской области превысит 75 тыс. человек уже на этой неделе
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в Челябинской области обновляется каждый день. За последние сутки в регионе зарегистрировали 338 новых случаев коронавируса. Днем раньше их было 335.
По данным областного министерства здравоохранения, за сутки от коронавируса умерли 16 человек.
На лечении сейчас находятся 5346 больных Covid-19.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 74 тыс. 622 человек.
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