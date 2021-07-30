В Миассе и Верхнеуральске откроют новые ковидные госпитали

В Челябинской области открывают два новых госпиталя Фото: Валентина ВАГАНОВА

В миасской городской больнице №3 и городской больнице Верхнеуральска 30 июля открывают госпитальные базы для лечения пациентов с коронавирусом

В Миассе для больных готовят 30 коек, в Верхнеуральске — 210 коек.

— На данный момент идет подготовка госпиталей к работе, оснащение необходимыми средствами индивидуальной защиты и препаратами, — сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Там уточнили, что наращивание госпитальных баз может не остановиться на сегодняшнем этапе, при росте количества больных коечный фонд снова увеличат.

Напомним, количество новых случаев коронавируса в Челябинской области ежедневно растет. За последние сутки поставили очередной антирекорд: 338 заболевших.

Прививку от коронавируса южноуральцы могут сделать в ближайшие выходные в торговых центрах, парке, на выставке и даже в бассейне.

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