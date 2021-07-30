Жители Челябинской области купили в офисах Сбера облигаций на 65 млн рублей

С начала этого года жители Челябинской области купили в офисах банка облигаций на 65,5 млн рублей. Это один из самых популярных и надежных инструментов инвестирования, доступный южноуральцам. Чтобы приобрести ценные бумаги, достаточно открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в офисе или мобильном приложении Сбербанка.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка, отметил:

— Финансовая грамотность южноуральцев растет, и это сказывается на популярности инвестиций. Жители Челябинской области стремятся сохранить и преумножить свой капитал. Облигации в этом случае — один из надежных инструментов с гарантированной доходностью. Чтобы купить облигации в офисе банка, достаточно взять с собой паспорт.

Облигации — это ценные бумаги, которые выпускают компании или государство для привлечения средств инвесторов. Каждая облигация имеет номинал, и по ней начисляется купонный доход. Купон -это гарантированная регулярная процентная выплата владельцу облигации. Размер и сроки выплаты купона клиент знает заранее — это установлено условиями выпуска облигаций. Как правило, купоны выплачиваются каждые полгода, а в день погашения выплачивается сумма номинальной стоимости облигаций плюс последний купон.

Доходность по этим ценным бумагам выше традиционных банковских вкладов. При этом риски минимальны, особенно если выбирать госкорпорации или компании с высокими рейтингами.

Кроме того, владельцы ИИС могут получить налоговый вычет — 13% с вложенной суммы (до 52 тысяч рублей). Получить более подробную информацию можно в любом отделении Сбербанка.

Для жителей региона доступны и другие инвестиционные инструменты — акции, ПИФы, долларовые облигации российских и иностранных компаний, облигации развитых и развивающихся стран и пр. Активами можно управлять как самостоятельно, так и оформить доверительное управление в Сбере.

ПАО Сбербанк.

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