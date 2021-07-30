В Челябинской области пенсионеры в августе получат выплату в 700 рублей

В августе пожилым южноуральцам переведут дополнительно по 700 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более чем 848 тысяч жителей Челябинской области в августе получат единовременную выплату в 700 руб. Сумма назначается в честь Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября. По решению губернатора Алексея Текслера деньги получателям переведут загодя.

В пресс-службе министерства социальных отношений пояснили, что выплата положена тем, кому на 1 октября 2021 г. исполнится 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) и кто получает пенсию (независимо от ее вида).

Оформлять выплату не нужно: деньги придут вместе с пенсией.

Из бюджета Челябинской области на исполнение поручения губернатора выделено более 650 млн. руб.

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