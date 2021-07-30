За первое полугодие 2021 года Tele2 модернизировала 11% базовых станций в Челябинской области

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы по улучшению покрытия сети в регионе в первом полугодии 2021 года. За этот период объем потребляемого интернет-трафика в области вырос на 27%, голосового – на 12%.

Tele2 продолжает улучшать покрытие сети в Челябинской области, ориентируясь на растущие потребности жителей. В первом полугодии 2021 года мобильный оператор увеличил количество базовых станций в области на 6% и модернизировал 11% существующих объектов связи. В среднем мобильный оператор запускает 46 единиц LTE-оборудования в месяц в Челябинской области.

Tele2 реализовала несколько знаковых проектов по развитию сетевой инфраструктуры. Сеть появилась в селе Печенкино и поселке Шеломенцево Еткульского района, поселках Южные Ключи и Мысы Сосновского района, деревне Куянбаева Аргаяшского района, поселках Новобурановка и Буранный Агаповского района, в СНТ Курочкино (Копейск), СНТ Родниковый (Златоуст) и СНТ Автомобилист (Златоуст), а также в поселке Каменные карьеры (Челябинск). В поселке Тюлюк в 2021 году впервые появилась сеть 4G.

Отдельное внимание Tele2 уделяет улучшению покрытия сети внутри общественных пространств, в 2021 году завершились два проекта в этом направлении: связь была улучшена в ТРК «Фиеста» (Челябинск) и ТРК «Семейный парк» (Магнитогорск).

Также Tele2 планомерно повышает качество сети на автодорогах Челябинской области. Связь улучшена на трассе М5 в сторону Москвы, сейчас трасса на 87% покрыта сетью Tele2. Также улучшена связь на трассе Челябинск-Яраткулова-Чебаркуль, автодорога на 98% покрыта сетью оператора.

В топ городов региона по объему потребляемого трафика традиционно вошли Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст и Копейск. Количество пользователей 4G-устройств в Челябинской области выросло на 34% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сейчас связью стандарта 4G Tele2 обеспечены 99% жителей региона.