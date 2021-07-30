Чемпионат России по женскому боксу в Челябинске перенесли из-за коронавируса

На соревнования собирались приехать три сотни спортсменок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чемпионат России по боксу среди женщин должен был состояться в Челябинске в конце августа. Но менее чем за месяц до старта соревнований его перенесли на ноябрь. Такое решение приняли из-за неблагополучной эпидемической обстановки: заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти.

— Чемпионат проводится не только для выявления сильнейших спортсменок, но и для популяризации бокса. Поэтому нам важно, чтобы на трибунах соревнований присутствовало как можно больше болельщиков, чего сейчас мы гарантировать не можем. Надеемся, что к концу осени, благодаря программе вакцинации, ситуация изменится, — заявил генеральный секретарь российской Федерации бокса Кирилл Щекутьев.

Как уточнили в минспорта Челябинской области, точные даты соревнований пока не определили. Площадка проведения чемпионата не изменится — это дворец спорта «Юность».

Побороться за победу в 12 весовых категориях собираются около 300 спортсменок. Призовой фонд турнира — 12 млн рублей, а чемпионкам пообещали подарить по автомобилю

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