На мать утонувшего в Копейске младенца завели уголовное дело

Десятимесячный мальчик захлебнулся во время купания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении жительницы Копейска, 10-месячный ребенок которой утонул в ванне, возбудили уголовное дело. Женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности.

28 июля мать ненадолго оставила младенца в ванне во время купания. Когда она вернулась, ребенок не подавал признаков жизни. Женщина прибежала с сыном в поликлинику, но спасти малыша врачам уже не удалось.

— По предварительным данным, причиной смерти мальчика явилась механическая асфиксия, то есть перекрытие дыхательных путей водой, — сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Расследование уголовного дела пока не закончено.

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