На жителя Челябинска завело дело за размещение фото нациста на сайте «Бессмертного полка»

Челябинце подозревается в реабилитации нацизма. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, который опубликовал фотографию нациста на сайте «Бессмертный полк». Молодого человека подозревают в совершении преступления по ч.1 ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, мужчина, используя мобильный телефон, 5 мая разместил на странице акции «Бессмертный полк» анкету с фотографией немецкого преступника.

— Действия 29-летнего подозреваемого направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также о ветеранах Великой Отечественной войны, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. Они также осуществляют оперативное сопровождение по этому уголовному делу.

Сейчас Следственный комитет выясняет все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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