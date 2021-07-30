На выходных в Челябинской области ожидаются дожди, грозы и туман

Грозы на Южном Урале ожидаются как днем, так и ночью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Челябинской области на этих выходных будет дождливой и с грозами. Однако сильного ветра синоптики не обещают. Тем не менее в отдельных районах Южного Урала ожидаются туманы.

По данным Челябинского гидрометцентра, в регионе в ночь на субботу, 31 июля, температура воздуха составит +12, +17 °C. Также местами ожидаются грозы, кратковременные дожди и туманы. Днем столбик термометра поднимется до +27, +32 °C. Однако дожди, грозы и туманы будут продолжаться держаться и дальше.

Ситуация незначительно изменится в воскресенье, 1 августа. Ночью температуры воздуха составят +14, + 19 °C, а днем — +26, +34 °C. Туманов не будет, но прогнозируются грозы и кратковременные дожди.

Какой будет в целом августовская погода в Челябинске — читайте в нашем материале.

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