Челябинск вошел в топ городов России по толерантности к однополым парам

Челябинск продолжает попадать в рейтинги различных исследований. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU провели опрос среди жителей России по толерантному отношению к однополым парам (двое мужчин или две женщины). На основе полученных результатов был составлен рейтинг городов, где готовы предоставить аренду квартиры или проживание в отеле без дискриминации по сексуальной ориентации.

Выяснилось, что Челябинск попал в топ-10 этого списка. «Суровый» город занял 7 место в рейтинге, обогнав Воронеж, Владивосток и Новосибирск. А вот в тройке лидеров оказались Санкт-Петербург, Ялта и Нижний Тагил.

Напомним, ранее Челябинск попал в список самых бестактных городов России. Также среди жителей столицы Южного Урала исследователями отмечался высокий уровень ненависти к мигрантам.

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