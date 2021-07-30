В Челябинской области мэр Трехгорного установил мемориал врачам ковидного госпиталя

Фото: пресс-служба мэрии Трехгорного

В Челябинской области мэр Трехгорного Евгений Сычев установил на собственные средства мемориал врачам, которые борются с пандемией коронавируса. Объект, о котором идет речь, разместили недалеко от семиэтажного здания медико-санитарной части №72.

— С благодарностью за труд по спасению человеческих жизней, — говорится в тексте, который написали на камне.

По словам мэра Трехгорного Евгения Сычева, мемориал является выражением благодарности ветеранам медсанчасти и действующему медперсоналу за самоотверженную работу, особенно напряженную в условиях распространения коронавирусной инфекции.

—В последний год мне пришлось не понаслышке познакомиться с работой наших медиков. Захотелось выразить глубокое уважение к их непростому труду. В нашей медсанчасти работает сплоченный коллектив медиков, и все они - добрые и отзывчивые люди и настоящие профессионалы своего дела, — рассказал Евгений Сычев.

Как сообщили в пресс-службе администрации Трехгорного, у мемориала планируется проводить памятные и торжественные мероприятия.

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