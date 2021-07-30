В подвале жилого дома под Челябинском нашли взрыватели от немецких мин

Фото: Управлении Росгвардии по Челябинской области
В Сосновском районе под Челябинском нашли предметы, внешне похожие на взрывные снаряды. Они лежали в подвале одного из жилых домов в поселке Западный. На место происшествия вызвали саперов ОМОН Росгвардии.
— Было установлено, что подозрительными предметами являются взрыватели от немецких мин 50 калибра в количестве 10 штук и 80 калибра — одна штука. Кроме этого были обследованы взрыватель от немецкой мины и семь осветительных патронов, — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.
Находки представляли опасность для окружающих. Их вывезли на полигон и уничтожили.
Кстати, в сарае этого же дома ранее нашли арсенал оружия времен Великой Отечественной Войны: гранаты, мину и пулемет. Подробнее, откуда это все взялось — читайте в материале.
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