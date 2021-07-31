Спортсмен из Челябинска выиграл две золотые медали на чемпионате мира по плаванию

Вячеслав Носков (третий слева). Фото: министерство спорта Челябинской области

Спортсмен из Челябинска Вячеслав Носков завоевал две золотые медали в копилку сборной России на чемпионате мира по водному плаванию. Он показал лучшие результаты в составе командных эстафет на дистанциях 4х100 и 4х200 метров.

— Для меня это очередной опыт в соревновательной карьере. За неделю до старта соревнований мы приехали в Томск, плавали и тренировались там. По планам сейчас активная подготовка к Всемирным играм в Америке, которые пройдут ровно через год. Хочется выступить достойно на них, – рассказал Вячеслав.

Кстати, для 25-летнего пловца это уже не первая награда мирового первенства: в 2018 году он становился чемпионом мира, а также два раза завоевывал звание чемпиона Европы.

Чемпионат мира по водному плаванию проходил в Томске. В нем приняли участие 400 спортсменов из 36 стран. По итогам медального зачета сборная России заняла первое место и завоевала 12 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. На второй позиции расположился Венгрия, а на третьей — Китай.

Еще одной участницей из Челябинска на соревнованиях была Софья Стрелец. Она состязалась в дисциплине «подводное плавание» на дистанции 400 метров и тоже завоевала «золото» для российской сборной.

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