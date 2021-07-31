В Челябинске без вести пропала мать с полуторагодовалой дочерью

Фото: «Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 рег) / vk.com

В Челябинске ищут 28-летнюю Марину Никитину, которая пропала без вести вместе со своей полуторагодовалой дочерью. В последний раз их видели 27 июля возле дома №23 по улице Салютной.

Волонтеры «Легион СПАС» уже распространили ориентировку на пропавшую без вести Марину Никитину. В день исчезновения она была одета в белую куртку и синие джинсы, а также имела с собой детскую коляску зеленого цвета. На вид девушке 25-30 лет, рост 170 см.

Информацию о пропавших просят сообщать по следующим номерам телефонов:

+ 7 (951) 455-13-17 – Татьяна

+7 (982) 343-79-93 – Александр

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