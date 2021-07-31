За сутки в Челябинской области от коронавируса умерли 17 человек

На Южном Урале выросла смертность от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 257 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 74 964. Об этом в субботу, 31 июля, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 18 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственного от него умерли 17 южноуральцев. Причиной смерти другого пациента стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 257 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 66 101 человек. Под присмотром врачей остаются 5 413 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 28 миллиона человек. За прошедшие сутки — 13 200 тестов.

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