Чтобы было видно в темноте: в Кургане появился пешеходный переход с подсветкой

Фото: мэрия Кургана

В Кургане на улице Баумана установили первый в городе проекционный пешеходной переход. Он начинает работать вместе с уличным освещением и проецирует на проезжую часть горизонтальные линии света, которые отдалены друг от друга небольшим расстоянием.

— От жителей микрорайона Северный уже не в первый раз поступают обращения о том, чтобы сделать пешеходный переход на данном участке дороги более заметным. Таким образом, в дополнение к проекции было сделано освещение пешеходного перехода и установлены привлекающие внимание водителей светофоры типа Т7, — объяснили в департаменте развития городского хозяйства.

Фото: мэрия Кургана

По словам чиновников, в ближайшее время появится еще один пешеходный переход с подсветкой. Его собираются сделать на улице Панфилова.

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