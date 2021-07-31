Пропал без вести экс-вратарь магнитогорского «Металлурга» Александр Печурский

Александр Печурский. Фото: Instagram.com/ Pecha34

В Магнитогорске без вести пропал обладатель Кубка Гагарина 2014, экс-вратарь «Металлурга» Александр Печурский. В последний раз его видели 10 июля возле дома №3 по улице Труда. Информацию о поиске спортсмена подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Заявление зарегистрировано. Проводятся мероприятия на установление местонахождения данного гражданина, — прокомментировали в ведомстве.

Приметы: глаза карие, черные волосы с короткой стрижкой, рост 183 см.

О местонахождении Александра Печурского просят сообщить в любой отдел полиции либо по следующему номеру телефона: 8-800-300-85-99.

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