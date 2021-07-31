В центре Челябинска образовалась пробка из-за дорожных работ

Фото: читательница КП-Челябинск

Автомобилисты, которые в субботний день решили поехать по делам через центр Челябинска, оказались в затруднительном положении. Дело в том, что на проспекте Ленина возле площади Революции обращалась большая пробка из-за дорожных работ на улице Цвиллинга.

— Машины двигаются как черепахи. Пешком и то быстрее пройти, — рассказывает читательница КП-Челябинск.

Фото: читательница КП-Челябинск

К слову, мэрия Челябинска заранее предупреждала об ограничении движения возле площади Революции. Оно касается ремонта трамвайного переезда на пересечении проспекта Ленина с улицей Цвиллинга. Работы будут выполнятся в три этапа.

Первый этап продлится с 22:00 30 июля до 6:00 3 августа. Нельзя будет проехать по трем крайним левым полосам проспекта Ленина в направлении улицы Воровского. Автомобили будут пропускать по двум правым полосам.

Фото: читательница КП-Челябинск

Кроме того, ограничат движение по улице Цвиллинга в сторону улицы Тимирязева. Перекроют также одну из двух полос улицы Цвиллинга при движении в сторону улицы Коммуны.

Следующий этап начнется в 6:00 3 августа и продлится до 6:00 6 августа. В этот период будет ограничено движение по проспекту Ленина в сторону улицы Пушкина: изменят направление проезда на полосах.

Ограничено будет также движение по улице Цвиллинга в направлении улицы Тимирязева и в направлении улицы Коммуны.

Третий этап ремонта стартует в 22:00 6 августа и продлится до 6:00 9 августа. В это время изменят направление движения по полосам на той части проспекта Ленина, по которой автомобилисты обычно едут в сторону улицы Воровского.

До одной полосы в каждом направлении движения сократят проезжую часть на улице Цвиллинга.

С 6:00 9 августа до 6:00 11 августа проезд по проспекту Ленина будет свободен, а затем возможно введение новых ограничений.

Добавим, по контракту закончить ремонтировать трамвайный переезд возле площади Революции должны к 20 августа.

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