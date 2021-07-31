Поиски экс-вратаря «Металлурга» Александра Печурского завершены

Александр Печурский. Фото: Instagram.com/ Pecha34

Экс-вратарь Металлурга Александр Печурский, который без вести пропал в начале июля, был найден. Полиция и спасатели больше не ведут его поиски. Информацию об этом подтвердили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Однако каких-либо подробностей в ведомстве раскрывать не стали. Известно только, что с ним все в порядке.

Александр Печурский числился пропавшим больше двух недель. В ориентировке сообщалось, что его видели в последний раз возле дома №3 по улице Труда в Магнитогорске.

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