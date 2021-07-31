В Челябинской области поймали браконьеров, охотившихся на территории Карагайского заказника

Изъятое у браконьеров ружье с глушителем. Фото: минэкологии Челябинской области

В Челябинской области поймали группу браконьеров, которые занимались охотой в Карагайском заказнике. Инцидент произошел в субботу, 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.

По информации ведомства, сотрудник ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» заметил группу браконьеров с огнестрельным оружием, которые планировали охоту. Он попытался их остановить их и задержать, но мужчины, бросив заряженные ружья и патроны, попытались скрыться на автомобиле. В ходе побега они сбили сотрудника ООПТ.

Тем не менее пострадавший запомнил номер и марку машины нарушителей. Информацию он передал в ГИБДД и полицию. Вскоре нарушителей задержали, сейчас уже проводятся следственный мероприятия.

В министерстве экологии Челябинской области подчеркивают, что незаконная охота на территории особо охраняемой природной территории, в том числе на территории Карагайский заказник является нарушением и преследуется согласно Уголовному кодексу РФ. При исполнении должностных обязанностей сотрудником ООПТ составлено заявление о причинении вреда здоровью и нападении на сотрудника при исполнении

— Хочу напомнить, что региональное Министерство экологии усилило рейдовые мероприятия на всех особо охраняемых объектах, особенно массово посещаемых туристами в выходные и праздничные дни. В связи с этим стали выявлять еще больше нарушений. Все нарушители привлекаются к максимальному наказанию в рамках административной и уголовной ответственности, — сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

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