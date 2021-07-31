Окончены поиски пропавшей женщины и ее полуторагодовалой дочери в Челябинске

Фото: "Легион СПАС" / vk.com

В Челябинске завершились поиски 28-летней Марины Никитиной и ее полуторагодовалой дочери, которых искали полиция и волонтеры в течение четырех дней. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион СПАС».

— Найдены. Живы, — коротко прокомментировали волонтеры отряда.

Напомним, Марина Никитина и ее дочь пропали 27 июля. В ориентировке сообщалось, что в последний раз их видели возле дома №23 по улице Салютной. В день исчезновения она была одета в белую куртку и синие джинсы, а также имела с собой детскую коляску зеленого цвета

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