Жителей Кыштыма предупредили о взрывах на графитовом карьере

Взрывные работы продлятся 4 дня Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 1 августа, на Тайгинском графитовом карьере под Кыштымом начнутся взрывные работы, которые продлятся четыре дня. Жителей просят не беспокоиться, сообщили в администрации города.

Тайгинский карьер расположен в 12 км к югу от Кыштыма. Это крупнейшее месторождение графита в регионе. Добыча осуществляется с 1942 года. В настоящее время добычей материала и производством графита занимается ООО «Тайгинский горно-обогатительный комбинат».

Как сообщает шахтерская энциклопедия Mining Wiki, протяженность карьера составляет почти 3000 м., ширина до 400 м., запасов хватит на 40 лет.

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