До +33, грозы и град: синоптики рассказали, какими будут первые дни августа в Челябинске

А пока стоит хорошая погода, успевайте хорошо провести время! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый день августа в Челябинске и области обещает быть жарким, но не без сюрпризов: в регионе пройдут дожди и грозы, возможен град.

По данным синоптиков челябинского гидрометцентра, в южноуральской столице будет +28..+30, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, порывами до 14 м/с. В городах области +25..+30, на юге до +33, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В ночь на понедельник ожидается +11..+16, в областном центре +13..+15. Первый день рабочей недели будет облачным, преимущественно без осадков. В Челябинске +28..+30, в городах области +26..+31, на юге до +34. Ветер западной четверти 4-9 м/с.

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