Еще 345 случаев: коронавирусная статистика в Челябинской области продолжает бить антирекорды

С начала пандемии в регионе зафиксировано 75 309 заболевших COVID-19 Фото: Кирилл САДЫКОВ

Еще 345 случаев коронавируса подтверждено в Челябинской области за минувшие сутки. Всего с начала пандемии зафиксировано 75 309 заболевших. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

На лечении остаются 5508 человек. Накануне выписали 233 человека, всего 66 334 человек победили ковид.

За прошедшие сутки умерло 17 зараженных. Во всех случаях основной причиной стал коронавирус. Всего скончались 3 425 заболевших COVID-19.

Отметим, что неделю назад коронавирусная статистика превысила цифры первых двух волн и продолжает неуклонно расти. В суточной статистике понедельника было 324 случая, сегодня уже 345. Пик смертности пришелся на вчерашний день — 18 случаев.

В регионе продолжается вакцинация. Где привиться сегодня — в нашем материале.

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