Покатился в овраг: в Троицке мужчину задавил собственный автомобиль

Спасатели при помощи гидравлического оборудования подняли машину. Фото: Газета "Регион"/vk.com

Трагедия произошла в Троицке накануне днем. Супружеская пара поехала отдыхать к роднику, расположенному на правом берегу реки Уй, неподалеку от завода минераловатных плит.

Как пишет местная газета «Регион» в какой-то момент припаркованный Daewoo Matiz покатился с горки в овраг. Глава семьи бросился останавливать машину, но упал. В итоге его прижало к дереву. Первыми пришли на помощь сотрудники завода, затем прибыли спасатели.

— Прибывшая дежурная смена троицкого поисково-спасательного отряда при помощи гидравлического оборудования подняла машину. К сожалению, спасти троичанина не удалось, — пишет издание.

Правоохранительным органам предстоит разобраться в причинах трагедии.

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