Экс-вратарь челябинского «Трактора» защитил диссертацию о ценах на билеты в хоккее

По итогам сезона 2011/2012 Майкл Гарнетт получил Приза зрительских симпатий. Фото: ХК «Трактор»

Бывший вратарь «Трактора», канадец Майкл Гарнетт, завершивший карьеру два года назад, получил степень магистра делового администрирования в университете в Англии. На своей странице в Instagram спортсмен рассказал, что его диссертация была посвящена динамическому ценообразованию на билеты в профессиональном хоккее.

— Мне невероятно повезло, что я смог закончить свою 17-летнюю профессиональную хоккейную карьеру с этой прекрасной академической возможностью! — написал Майкл Гарнетт.

Скрин: michaelgarnett34/instagram.com

«Что делать следующий?» — по-русски спросил спортсмен у подписчиков.

— Берем теперь на работу в офис «Трактора»? — шутит в своем «Телеграм-канале» спортивный журналист Олеся Усова.

СПРАВКА КП

Майклу Гарнетту 38 лет. Он выступал за черно-белых с 2011 по 2015 годы. В составе «Трактора» стал бронзовым (2011/2012), а затем и серебряным (2012/2013) призером чемпионата КХЛ, а также обладателем Кубка Континента КХЛ (2011/2012).

КАК ЖИВУТ ДРУГИЕ ЭКС-ХОККЕИСТЫ?

Еще один бывший легионер «Трактора» Дерон Куинт окончил полицейскую академию в США и теперь следит за порядком на улицах Феникса. И, по его словам, новая работа не сильно отличается от прежней. Подробности — в нашем материале.

Накануне на повестке дня появился экс-вратарь «Металлурга» Александр Печурский. Обладатель Кубка Гагарина 2014 пропал 10 июля, вскоре после того, как поднялась шумиха, он нашелся.

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