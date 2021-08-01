Ватерполистки из Челябинской области в составе в составе сборной России вышли в 1/4 финала Олимпиады-2020

Следующий матч состоится 3 августа Фото: соцсети

В Токио завершился групповой этап ватерпольного женского турнира. Олимпийская сборная России в заключительном матче переиграла команду хозяек игр 20:16.

Напомним, ранее российские ватерполистки выиграли у китаянок 18:17, сыграли вничью с Венгрией 10:10 и уступили американкам 5:18.

Две победы, поражение и ничья позволили россиянкам выйти в 1/4 финала Олимпийского турнира. Матч этого этапа пройдет во вторник 3 августа. Соперник россиянок определится позднее. В составе сборной России выступают три игрока златоустовского ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» Мария Берснева, Евгения Головина и Эльвина Каримова.

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