Южноуральцы могут подать заявку на бесплатную газификацию

Южноуральцам объявили о старте приема заявок на так называемую догазификацию — бесплатное подведение голубого топлива к домам. Главное условие — наличие разводящего трубопровода на расстоянии до границы конкретного участка не более 200 метров. Заявку можно подать в 10 пунктах «Газпрома», открытых в формате «единого окна», сообщает телеграм-канал «Челябушка».

В Минстрое уточнили, что на первом этапе догазифицируют 63 000 домов, на это понадобится 12,5 миллиардов рублей. Проект федеральный, курирует его вице-губернатор Сергей Шаль.

— Новая программа газификации затронет до двух миллионов жилищ по всей стране и ее реализацией занимаются не только газовики, но и губернаторы, и депутаты-единороссы. Бесплатное подключение к газу стало возможным благодаря апрельскому поручению президента России Владимира Путина. С ускорением к июню Госдумой были приняты поправки в закон, закрепляющие понятие «последней мили», радикально упрощающие процедуры и сокращающие сроки, — добавляют авторы паблика.

Добавим, что параллельно с июля одиноких пенсионеров, многодетные семьи и родителей с инвалидами на Южном Урале начали поддерживать субсидиями в размере 60 тысяч рублей. Эти средства можно потратить на приобретение и установку газового оборудования внутри домов.