В сквере за ареной «Трактор» появятся освещение и камеры наблюдения

Мэр Челябинска придумала метод спасения от вандалов для сквера, расположенного за ареной «Трактор». После того, как неизвестные хулиганы срезали там модные качели, гамаки и испортили рисунками остальные конструкции, Наталья Котова распорядилась поскорее смонтировать освещение и камеры, да непростые, а золотые. Их стоимость почти равна тому, что ушло на обустройство площадки: 15 миллионов и 19 миллионов рублей, соответственно. Об этом сообщает городской паблик «Челябушка».

— По какой-то причине систему наблюдения в сквере, который в администрации, как стало понятно из реакции мэра, считают ценнейшим объектом, должны были оборудовать лишь в следующем году. Полагаем, при столь высоком уровне вандализма установку камер в проекты пора закладывать на начальном этапе, не постфактум, — добавляют авторы паблика. — Котова посетовала, что часть челябинцев предпринимает все меры для ухудшения комфортной городской среды.

Общественники считают, что гораздо быстрее уголовное дело у полиции пойдет при наличии записи деструктива.