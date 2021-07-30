Полпред президента лично проверил, как на Южном Урале восстанавливают территории после пожаров

Уральский полпред президента не преминул лично оценить восстановление территории на юге Челябинской области, которая пострадала в крупнейшем лесном пожаре. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», в первую очередь интерес Владимира Якушева связан с контролем за исполнением поручений федерального руководства и уже во вторую — с тем, что он «в теме» (в строительстве полпред профи, когда-то возглавлял российский Минстрой).

— Якушев выразил уверенность, что сроки будут выдержаны, даже несмотря на то, что есть юридические сложности с оформлением документов — их сейчас срочно переделывают специалисты правительства. Губернатор Алексей Текслер доложил, что жилье должно быть сдано до 1 октября,- добавляют авторы паблика. — Сроки сжатые, впрочем, при нынешних управленцах в стрессовых ситуациях область только так и работает.

Завершить восстановление жилфонда в выгоревших поселках Челябинской области до холодов ранее распорядился президент России Владимир Путин.