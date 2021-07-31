Линейка с ограничениями: стало известно, как пройдет 1 Сентября в школах Челябинска

В челябинском Минобре прояснили ситуацию по грядущему 1 сентября. День знаний, как это ни печально, пройдет примерно в том же формате, что и в 2020-м, пишет паблик «Челябушка».

— Торжественных собраний в актовых залах не будет, планируются только линейки на воздухе, да и то если повезет с погодными условиями. Об этом сообщил глава ведомства Александр Кузнецов. Дополнительных противоковидных ограничений не ожидается, — сообщает телеграм-канал. — А вот темпы вакцинации в данной сфере могли быть и лучше. Привито пока только 25% сотрудников школ и треть педагогов. Зато, как бы в противовес, есть хорошие вести иного профиля. Кузнецов отчитался, что с 1 сентября власти готовы запустить новые образовательные учреждения в Челябинске, Кунашаке и Верхнеуральске, еще несколько сдадут в течение года.