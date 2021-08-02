В Металлургическом районе Челябинска отключат светофор

Движение будет затруднено в Металлургическом районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Металлургическом районе Челябинска днем 2 августа перестанет работать светофор. Автоматическое регулирование движения прекратится на перекрестке улиц 50-летия ВЛКСМ и 32-й годовщины Октября. Светофор выключат в 13:00, а включить снова обещают в 16:00.

Как пояснили в городском комитете дорожного хозяйства, отключение связано с ремонтными работами на электросети.

Напомним, в Челябинске ограничили движение в районе площади Революции. Накануне из-за этого образовался серьезный дорожный затор.

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