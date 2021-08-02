Поиски шестилетнего ребенка в Челябинской области завершены

В поисках ребенка участвовали спасатели из соседних районов. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Мальчика, который пропал накануне вечером в Брединском районе, отыскали.

— Ребенок найден, жив, — сообщили в волонтерском поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Информацию подтвердили в региональном ГУ МЧС.

— В 08:45 местного времени ребенок был найден. Состояние удовлетворительное, осматривается сотрудниками скорой медицинской помощи, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, мальчик пропал накануне в районе заимки Плотниково. Шестилетний ребенок ушел в лес в компании собаки и не вернулся. Для поисков объединились более сотни человек — спасатели и добровольцы. Привлекли кинологов с собаками. Лес осматривали также с воздуха, с помощью дронов.

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