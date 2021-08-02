Озеро с лечебными грязями в Челябинской области огородили рвами и заборами

Доступ к озеру незаконно ограничили. Фото: министерство экологии Челябинской области

Жители Челябинской области пожаловались на предпринимателей, арендующих территорию вокруг озера Подборное. Водоем — популярное место летнего отдыха, местные грязи считаются лечебными. Однако этим летом доступ к озеру ограничили.

По обращениям граждан с проверкой на водоем приехали сотрудники прокуратуры и регионального министерства экологии.

Как рассказали в пресс-службе минэкологии, у Подборного нашли преграждающий проезд шлагбаум, заборы в 20-метровой береговой полосе, автостоянку в водоохранной зоне, где парковку размещать нельзя. Вдобавок арендаторы выкопали рвы, мешающие свободно подъехать к озеру. Это двойное нарушение: не только ограничение доступа к воде, но и выемка грунта на территории памятника природы.

-По закону человек имеет право подойти к любому водному объекту, исключение составляют лишь пляжи медицинских учреждений и специализированных санаториев. Мы продолжим работу по тем арендаторам, которые пытаются организовать платные парковки на территории памятника природы. Это является грубым нарушением, штраф порядка 300 тыс. рублей, — рассказал замминистра экологии Виталий Безруков. Он пообещал также, что проверки на Подборном и других озерах Челябинской области продолжатся.

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