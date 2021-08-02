В Челябинской области выявили 346 новых случаев коронавируса

Заболеваемость в Челябинской области продолжает расти
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области медики подтвердили диагноз Covid-19 у 346 человек. Днем раньше выявили 345 новых случаев коронавируса.
На лечении сейчас находятся 5620 больных коронавирусом.
По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 16 человек.
Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали 75 тыс. 655 заболевших коронавирусом.
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