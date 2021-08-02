В Челябинской области выявили 346 новых случаев коронавируса

Заболеваемость в Челябинской области продолжает расти Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области медики подтвердили диагноз Covid-19 у 346 человек. Днем раньше выявили 345 новых случаев коронавируса.

На лечении сейчас находятся 5620 больных коронавирусом.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 16 человек.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали 75 тыс. 655 заболевших коронавирусом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru