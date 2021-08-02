В администрации Челябинска назвали, когда откроют трамвайные пути на площади Революции

Чтобы не попасть в пробку, в выходные площадь Революции лучше объезжать
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Трамвайный переезд на площади Революции был закрыт на ремонт 30 июля. Все три дня движение было ограничено по трем крайне левым полосам в обоих направлениях.
— В субботу я проезжала площадь Революции в районе трех часов дня и была пробка, — рассказала корреспондент КП.
Работы на главном перекрестке города обещают закончить к 11 августа, а движение ограничивать только ночью и в выходные. На данный момент в Челябинске отремонтированы 11 трамвайных переездов, но ни один из них еще не принят.
— Основанная проблема, с который мы сталкиваемся — крайний износ путевого хозяйства, — доложил на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов. — Когда вскрывается существующее покрытие на переезде, требуется большая работа по приведению путевого хозяйства (рельсы, шпалы) в нормативное состояние.
До 20 сентября будут отремонтированы еще три переезда на перекрестках:
— Свердловский проспект — ул. Труда,
— ул. Кирова — ул. Братьев Кашириных,
— ул. Кирова — ул. Труда.
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